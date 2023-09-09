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Польский полковник заявил о зависимости Украины от частной компании

Полковник Левандовски заявил, что Украина попала в зависимость от компании Маска

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Nina Lyashonok/Global Look Press

Польский полковник Петр Левандовский заявил, что Украина попала в зависимость от американского миллиардера Илона Маска из-за спутниковых систем Starlink, которые развернуты его компанией SpaceX. Так в беседе с польским изданием Onet он прокомментировал информацию о том, что бизнесмен приказал отключить Starlink, чтобы предотвратить атаки дронов на российские корабли.

Некоторые говорят, что Польше следует поучиться у украинской армии тому, как вести боевые действия, однако при всем всем уважении к ней — «это чушь», сказал польский полковник.

По его мнению, польской армии следует учиться, наблюдая за украинско-российским конфликтом в целом.

«Зависимость от коммерческой компании в сфере коммуникаций на всех уровнях, от стратегического до тактического, на этом и заканчивается. Потому что Маск действовал по прихоти», — считает Левандовский, подчеркнув, что подобная зависимость не может быть потенциалом для ведения войны в 21 веке.

По его словам, вооруженные силы страны не могут попасть в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою политику. При этом он указал на то, что это не была ошибка украинцев, потому что у них не было выбора.

Ранее Илон Маск заявил, что помешал Украине совершить атаку в Крыму, так как условия предоставления услуг спутниковой системы Starlink запрещают использовать ее в военных целях.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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