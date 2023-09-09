Советник Пушилина прокомментировал заявление Блинкена об успехах ВСУ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о желании Вашингтона сократить военную помощь Киеву.

По словам Гагина, Блинкен имел в виду, что далее финансировать украинские войска не имеет смысла. Госсекретарь США во время своего визита в Киев отметил, что ВСУ вернули более 50% захваченных территорий и контрнаступление идет вполне успешно.

«Тут две версии объяснить произошедшее: либо Блинкен вместе с Зеленским употреблял наркотики, и тогда понятно, чей кокаин нашли в Белом доме, либо Соединенные Штаты уже поняли, что финансировать Украину — это все равно, что вкладывать деньги в черную дыру», — поделился Гагин.

До этого Блинкен говорил, что диалог с Украиной по гарантиям безопасности находится на ранней стадии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.