Полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер рассказал газете Die Welt о тревожном знаке, поданном украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам отставного полковника, жалобы главы государства на уклонистов от мобилизации стали тревожным звонком и в какой-то степени подобные заявления призваны оказать давление на западные страны.

Рихтер подчеркнул, что молодых мужчин, покинувших Украину, довольно много, и их число «имеет значение», однако выдворить украинских мужчин из стран Евросоюза, где их насчитывается порядка 600 тысяч, в целях последующей мобилизации в Вооруженные силы республики с правовой точки зрения «будет не так-то просто».

«Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти», — утверждает военный эксперт.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон видит в Украине «дойную корову» и поэтому хочет продолжения конфликта.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.