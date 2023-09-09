Российские бойцы завладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины на Купянском направлении близ населенного пункта Сергеевка. Об этом объявил руководитель пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ «Запад» Сергей Зыбинский, чьи слова приводит РИА Новости.

«На Купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным пунктом», — сообщил он.

Согласно информации Зыбинского, российские военные также взяли четыре блиндажа (подземное фортификационное сооружение), сокрушили свыше одного взвода живой силы украинской армии, а также ликвидировали боевую бронированную машину MaxxPro производства США.

До этого группировка войск «Восток» ВС РФ уничтожила два опорных пункта Вооруженных сил Украины севернее Никольского.

Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода», который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», Роман Хромов ранее заявил, что российские БМП-3 уничтожают БМП и БТР противника с одного выстрела за счет того, что имеют мощное орудие.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.