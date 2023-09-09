Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные отразили три атаки Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС.

«На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражены две атаки противника в районе Новодонецкого и одна в районе Пречистовки. Уничтожены боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила ВСУ», — заявил Чехов.

Он также отметил, что в районе населенного пункта Приютное пресечена попытка атаки группы ВСУ и попытка проведения ротации подразделений украинских войск.

Ранее Чехов сообщал, что российские военнослужащие смогли сорвать переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой народной республике (ДНР). По словам Чехова, российские войска уничтожили эту группу. Кроме того, западнее Новодонецкого была ликвидирована украинская разведгруппа.

Также собеседник агентства отметил, что в районе Приютного отбита пехотная атака противника.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.