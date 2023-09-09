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ВС РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ севернее Никольского

Минобороны: ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ под Никольским

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка войск «Восток» ВС РФ уничтожила два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Никольского. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, поражены места временной дислокации одной из механизированных бригад ВСУ в районе Водяного, также удары наносились в районах Урожайного и Новодонецкого.

«Огнем артиллерии уничтожены склады с боеприпасами в районе Константиновки, севернее Владимировки и в районе Углесборочной», — пояснил Чехов.

Он добавил, что удары также наносились в районах Пречистовки, Старомайорского, Урожайного.

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что РФ взрывает радары к ЗРК Patriot на Украине. Он добавил, что системы Patriot на Украине не работают, так как украинские солдаты прошли минимальное обучение. Они могут включать ЗРК и переводить их в автоматический режим, который не может работать без специального радара.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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