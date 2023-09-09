Стало известно, как украинцы реагируют на провал ВСУ

Украинцы постепенно теряют веру в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боятся надвигающейся зимы. Об этом пишет обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян Йесен.

По мнению журналиста, вера в победу ВСУ начала таять после последних месяцев и сменилась «тревожным реализмом».

«Большое опасение, которое неоднократно высказывалось в дискуссиях, заключается в том, что, если не будет стабильных и явно видимых военных успехов, поддержка со стороны западных партнеров ослабнет», — пишет обозреватель.

Он добавляет, что украинцев также пугает приближение зимы. Многие думают, что из-за российских ударов им снова придется остаться без отопления и электричества.

До этого американский телеканал CNN выпустил материал, в котором говорится о том, что времени для предполагаемых успехов Киева в ходе контрнаступления осталось немного из-за приближающейся осени.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.