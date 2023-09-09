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В Пентагоне пока не приняли решение по отправке Киеву ракет ATACMS

В Пентагоне сообщили, что еще не приняли решение об отправке Киеву ракет ATACMS

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Shutterstock

В Пентагоне сообщили, что еще не приняли решение об отправке Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока еще не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве США отметили, что знают о сообщениях о том, что США близки к принятию решения по предоставлению Украине ракет ATACMS.

Ранее сообщалось, что в Белом доме не подтвердили намерение руководства США отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

До этого телеканал ABC News сообщал, что Вашингтон склоняется к отправке Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Один из американских чиновников, по данным телеканала, говорил, что ракеты могут быть включены в очередной пакет военной помощи Украине.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявляла о выделении нового пакета военной помощи украинской стороне на сумму в $600 млн. В него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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