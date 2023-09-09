В Белом доме не подтвердили поставку ATACMS Киеву

В Белом доме не подтвердили намерение руководства США отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает РИА Новости.

«Я не могу [подтвердить]», — сказал представитель совета по национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу подтвердить принятие решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.

До этого телеканал ABC News сообщал, что Вашингтон склоняется к отправке Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Один из американских чиновников, по данным телеканала, говорил, что ракеты могут быть включены в очередной пакет военной помощи Украине.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявляла о выделении нового пакета военной помощи украинской стороне на сумму в $600 млн. В него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.