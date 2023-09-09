Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вашингтон склоняется к поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS

ABC: США могут впервые включить ракеты ATACMS в следующий пакет помощи Украине

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Вашингтон склоняется к отправке Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом информирует американский телеканал ABC News со ссылкой на чиновников, близких к администрации президента США Джо Байдена.

«Администрация Байдена, скорее всего, отправит Украине тактические ракетные системы дальнего действия (ATACMS)», — говорится в сообщении телеканала.

Один из чиновников подчеркнул, что ракеты скорее всего будут добавлены в следующий пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако решение может быть изменено до официального объявления.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Глава украинского МИД рассказал, что также обсуждались вопросы безопасности коридоров для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях