Вашингтон склоняется к поставке Киеву дальнобойных ракет ATACMS

Вашингтон склоняется к отправке Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Об этом информирует американский телеканал ABC News со ссылкой на чиновников, близких к администрации президента США Джо Байдена.

«Администрация Байдена, скорее всего, отправит Украине тактические ракетные системы дальнего действия (ATACMS)», — говорится в сообщении телеканала.

Один из чиновников подчеркнул, что ракеты скорее всего будут добавлены в следующий пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако решение может быть изменено до официального объявления.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Глава украинского МИД рассказал, что также обсуждались вопросы безопасности коридоров для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.