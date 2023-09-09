Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официальных ресурсов оповещения населения республики.

Помимо того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики.

До этого Украинские власти объявили воздушную тревогу в большинстве регионах страны, включая Киев, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты по оповещению населения, разработанной Министерством цифровой трансформации Украины.

Накануне в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Кроме того, украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве, который произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины.

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье также произошли взрывы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях