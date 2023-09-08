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Уничтожение российскими силами второго танка Challenger 2 за неделю объяснили

Полковник Кнутов: российский комплекс «Корнет» может уничтожать танки Challenger 2

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UK Ministry of Defence/Global Look Press

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российская сторона уничтожила второй за неделю британский танк Challenger 2, которые не теряли в боях около 30 лет, благодаря противотанковой системе «Корнет». Об этом сообщает «Лента.ру».

Он утверждает, что необходимо учесть, что «Корнет» нечасто использовались в боевых действиях.

По его словам, российская сторона специально тренировала военных, чтобы уничтожать западные танки.

Кнутов утверждает, что после получения информации о том, что Вооруженным силам Украины будут переданы западные танки, у российской стороны были сформированы спецподразделения, прошедшие спецподготовку, чтобы бороться с ними.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе на поле боя уничтожены два британских танка Challenger 2.

Накануне глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие, подбившие британский танк Challenger 2 в Запорожской области, получат награды.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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