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Стало известно, насколько сократится численность ВС США в Нигере

Politico: численность ВС США в Нигере может снизиться вдвое из-за передислокации

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Ahn Young-joon/AP

Численность военнослужащих Соединенных Штатов, которые находятся на службе в Нигере, в ближайшее время может сократиться примерно вдвое в результате объявленного накануне решения Пентагона о передислокации войск в качестве мер предосторожности после того, как мятежники в конце июля отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Они утверждают, что американские военные покидают столицу африканского государства на фоне массовых протестов. Общая численность войск из-за этого может сократиться с примерно 1,2 тыс. человек до показателя между 500 и 1 тыс. человек в ближайшие несколько недель.

По словам источника издания, окончательное решение о численности войск, которые останутся в Нигере после передислокации, еще не принято. Все зависит от того, сколько, по мнению Пентагона, необходимо солдат для продолжения контртеррористической операции в регионе.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство не видит каких-либо угроз военнослужащим Соединенных Штатов в Нигере, их передислокация совершается в данный момент в качестве мер предосторожности.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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