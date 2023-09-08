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Зеленский объяснил, что мешает контрнаступлению

Зеленский: превосходство России в небе мешает контрнаступлению Украины

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил государства Запада предоставить Киеву истребители и заявил, что пока у Российской Федерации есть превосходство в воздухе, контрнаступление будет останавливаться. Об этом сообщает РБК.

«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что происходит замедление всех процессов «от санкций до предоставления оружия». Когда у украинской стороны спрашивают, как идет контрнаступление, ответ на это следующий: «наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты», добавил Зеленский.

Президент Украины также в очередной раз призвал передать Киеву истребители.

До этого Зеленский заявил, что Киев и Париж договорились о том, что летчики ВСУ будут проходить тренировки во Франции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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