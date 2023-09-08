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Постпред РФ в ООН заявил, что ракету по Константиновке запустили с Украины

Постпред РФ в ООН Небензя: ракету по рынку в Константиновке запустили с Украины

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности заявил, что ракета, которой был нанесен удар по рынку в городе Константиновка, была запущена со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, об этом свидетельствуют соответствующие видеоматериалы удара.

«Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещенных пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции», — отметил Небензя.

Дипломат также назвал случившееся «страшной трагедией».

До этого военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке также заявил, что удар по центральному рынку Константиновки в Донецкой народной республике был нанесен с северо-запада, то есть с территории, которая находится под контролем Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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