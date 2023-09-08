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Командир ВСУ распустил солдат во время обстрела

«КП»: командир ВСУ заявил, что он больше не сержант и распустил солдат

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РИА «Новости»

Украинский военнопленный Валерий Мищенко рассказал, как на передовой его группу распустил командир со словами «я вам больше не сержант». Об этом пишет kp.ru.

«Шли обстрелы. Старшим был сержант, но он не командовал. Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал: «Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир». Ну, мы и решили сдаться», — рассказал он.

По его словам, они вышли из окопов с поднятыми руками.

Мищенко подчеркнул, что он и его товарищи обычные работники, которых мобилизовали, и не являются кадровыми военными.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы боевых действий и поставки иностранного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) замедляются. По его словам, «усложняются и замедляются все процессы»: от введения антироссийских санкций до поставок оружия Киеву.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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