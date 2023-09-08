Силы РЭБ сбили беспилотник в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с помощью сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянском был подавлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, беспилотник пытался совершить атаку на промышленный объект города. Во время падения обломки БПЛА попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В текущий момент на месте работают пожарные расчеты, которые ликвидируют горение.

«Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — подчеркнул губернатор.

До этого губернатор Брянской области заявил, что украинские силы атаковали промышленный объект в Брянске с помощью беспилотника. Также Богомаз оповещал о том, что Вооруженные силы Украины выпустили более 30 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по селу Случевск Пожарского района.

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