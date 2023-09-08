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На Западе отметили повышение точности стрельбы российской артиллерии

BI: артиллерия РФ компенсирует снарядный голод точностью стрельбы

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Артиллерия РФ стала компенсировать нехватку боеприпасов более высокой точностью стрельбы. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, очевидные издержки высокого расхода снарядов в зоне СВО побуждают российских военных отойти от более типичного для сражений времен Второй Мировой войны стиля ведения сражений, превращая артиллерию из «кувалды» в «рапиру».

«Похоже, что тенденция направлена ​​​​к максимизации точности и сокращению количества выстрелов, необходимых для достижения желаемого результата», — приводит издание слова специалистов Королевского объединенного института оборонных исследователей.

Отмечается, что такая адаптивная стратегия была необходима РФ, поскольку она не сможет поддерживать темп расхода снарядов на уровне 30 тыс. единиц в сутки.

До этого Минобороны написало, что ВС РФ нанесли удары по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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