На Западе отметили повышение точности стрельбы российской артиллерии

Артиллерия РФ стала компенсировать нехватку боеприпасов более высокой точностью стрельбы. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, очевидные издержки высокого расхода снарядов в зоне СВО побуждают российских военных отойти от более типичного для сражений времен Второй Мировой войны стиля ведения сражений, превращая артиллерию из «кувалды» в «рапиру».

«Похоже, что тенденция направлена ​​​​к максимизации точности и сокращению количества выстрелов, необходимых для достижения желаемого результата», — приводит издание слова специалистов Королевского объединенного института оборонных исследователей.

Отмечается, что такая адаптивная стратегия была необходима РФ, поскольку она не сможет поддерживать темп расхода снарядов на уровне 30 тыс. единиц в сутки.

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