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Минобороны РФ сообщило об атаке трех дронов ВСУ в Брянской области

МО РФ: средства ПВО перехватили три дрона ВСУ под Брянском

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Shutterstock

Министерство обороны РФ сообщило об атаке трех дронов ВСУ по Брянской области.

По данным ведомства, атака была предпринята 8 сентября около 17:30. Уточняется, что сбитые беспилотники были дронами самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе», — сообщает ведомство.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Новая Таволжанка подверглось второму за сутки подряд обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как подчеркнул губернатор, при повторном обстреле села никто не пострадал. При этом осколками снаряда был посечен фасад частного жилого домовладения. Гладков добавил, что на месте работала комиссия по обследованию и оценке ущерба.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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