Минобороны РФ сообщило об атаке трех дронов ВСУ в Брянской области

Министерство обороны РФ сообщило об атаке трех дронов ВСУ по Брянской области.

По данным ведомства, атака была предпринята 8 сентября около 17:30. Уточняется, что сбитые беспилотники были дронами самолетного типа.



«Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе», — сообщает ведомство.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Новая Таволжанка подверглось второму за сутки подряд обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как подчеркнул губернатор, при повторном обстреле села никто не пострадал. При этом осколками снаряда был посечен фасад частного жилого домовладения. Гладков добавил, что на месте работала комиссия по обследованию и оценке ущерба.

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