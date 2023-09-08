Военный эксперт рассказал, перед каким оружием уязвимы танки Challenger

Британские танки Challenger и немецкие Leopard уязвимы перед советским противотанковым вооружением, таким как «Корнет», РПГ-7 и «Фагот». Об этом в эфире НСН заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

«Как показала практика на Сирии и Ближнем Востоке, где засветились эти «Челленджеры», их можно вывести из строя противотанковым вооружением прошлого века. «Корнеты», РПГ-7, «Фаготы» — это противотанковые средства, принятые на вооружение в 1980-х годах, при этом они с одинаковым успехом уничтожают и «Леопарды», и «Челленджеры», — рассказал Липовой.

Он подчеркнул, что российские противотанковые подразделения имеют достаточно сил и средств, чтобы уничтожить любую бронетехнику в зоне специальной военной операции.

8 сентября власти Запорожской области заявили о поражении двух танков Challenger 2 с помощью ПТРК «Корнет». Уничтожение одного из них до этого подтвердило Министерство обороны Британии.

Ранее в Китае заявили о разрушении Россией мифа о западных танках.