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Минобороны РФ рассказало об отражении атаки штурмовых групп ВСУ в ЛНР

Минобороны: войска РФ отбили две атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Российские войска на Красно-Лиманском направлении отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как рассказали в министерстве, подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе села Червоная Диброва.

Помимо этого, в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполовка нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Минобороны РФ, за сутки на данном направлении уничтожено до 60 военных ВСУ, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что на Красно-Лиманском направлении отражена атака штурмовых групп ВСУ, которые намеревались оттеснить российские отряды от населенного пункта Червоная Диброва.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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