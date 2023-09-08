В Запорожской области заявили об укреплении позиции российских войск

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24», что позиции российских войск в районе Работино укрепились.

По словам Балицкого, из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые на данном направлении очень усилили оборонительный потенциал российских войск. Врио губернатора региона отметил, что «противник прет и прет».

Чиновник добавил, что российские подразделения также усилили плотность артиллерийского огня в этом районе Работино.

До этого Балицкий заявлял, что ВСУ в Запорожской области взяли тактическую паузу. По его словам, российские подразделения не дают «расслабиться» украинским войскам и наносят по ним артиллерийские удары, чтобы не дать ВСУ окопаться и восполнить потери в этом районе.

6 сентября врио губернатора Запорожской области говорил о том, что российские военные «тактически» вышли из села Работино.

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