Американский телеканал CNN выпустил материал, в котором говорится о том, что времени для предполагаемых успехов Киева в ходе контрнаступления осталось немного из-за приближающейся осени.

«Для Украины часики тикают на фоне осени, приносящей ухудшающуюся погоду и даже более тяжелые боевые условия», — сказано в материале CNN.

Телеканал отмечает, что Россия при этом еще сохраняет «некоторые преимущества», среди которых численность армии и отсутствие страха потерять союзников. В это же время время Киев подвергается давлению как по политическим, так и по стратегическим причинам, а также хочет оказаться в лучшей позиции в случае «ослабления энтузиазма в поддержке со стороны западных союзников», сказано в материале CNN.

По мнению авторов статьи, Россия может справиться с боевыми действиями на истощение лучше, чем Украина. Они также полагают, что любой результат украинского контрнаступления или его отсутствие окажет решающее значение на итог конфликта.

До этого источник в Белом доме сообщал журналу The Economist, что контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель. Часть чиновников администрации Байдена полагают, что ВСУ не смогут продвинуться далеко, однако в разведуправлении Минобороны США считают, что Украине с вероятностью в 40-50% к концу 2023 года удастся прорвать линии российской обороны. В НАТО публично оценивают действия украинской армии как успешные, а в России называют контрнаступление ВСУ провалом.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже истощили свои резервы, предназначавшиеся для контрнаступления на территории Запорожской области.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.