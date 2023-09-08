В США признали отсутствие данных по использованию западного оружия Украиной

Американское руководство не знает, что на самом деле происходит с предоставляемыми Украине оружием и финансовой помощью. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал член сената США Джош Хоули.

По его словам, администрации президента Джо Байдена пора начать контролировать использование выделенных Киеву средств. Однако сенатор дал понять, что из-за нежелания рассказывать людям правду никто не станет заниматься решением подобных вопросов.

«Мы не понимаем, как и для чего оно (оружие. — «Газета.Ru») используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране», — подчеркнул Хоули.

7 сентября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх анонсировала выделение очередного пакета военной помощи Украине. Согласно ее заявлению, на эти цели правительство страны выделит $600 млн. Ожидается, что средства будут потрачены на усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и закупку дополнительных боеприпасов.

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев получил от Вашингтона дополнительное финансирование в размере более $1 млрд. Об этом он рассказал по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно о планах США передать Украине $5,4 млн активов, арестованных у российских предпринимателей.