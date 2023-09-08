Власти Запорожской области заявили о тактической паузе украинских войск

Вооруженные силы Украины в Запорожской области взяли тактическую паузу. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал», — сказал Балицкий.

По его словам, российские подразделения не дают «расслабиться» украинским войскам и наносят по ним артиллерийские удары, чтобы не дать ВСУ окопаться и восполнить потери в этом районе.

Войска РФ также вскрыли попытку ротации ВСУ и не дали ее провести, добавил он.

Ранее 6 сентября врио губернатора Запорожской области заявил, что российские военные «тактически» вышли из села Работино. По его словам, Работино превратилось в «голую плоскость» и фактически перестало существовать, оставаясь лишь на картах.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.