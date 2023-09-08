Блицкриг Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области провалился. Об этом заявил РИА Новости председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинские войска, которые получили западную военную техникку, рассчитывали на достижение военной победы в короткие сроки, отметил Рогов. «Но их блицкриг превратился в блицкрик», — сказал он.

По его словам, ВСУ уперлись в первую линию обороны ВС РФ и «перемалываются» российскими подразделениями.

Он добавил, что ведутся ожесточенные бои, но войска РФ удерживают свои позиции, при этом ВСУ за три месяца контрнаступления смогли лишь незначительно продвинуться в серой зоне и передовой полосе обороны.

Ранее Рогов заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе контрнаступления Вооруженных сил Украины являются вымыслом.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.