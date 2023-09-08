Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже истощили свои резервы, предназначавшиеся для контрнаступления на территории Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас украинские военнослужащие вынуждены применять так называемый принцип «каруселей». Он заключается в переброске в Запорожскую область дополнительных сил с других участков фронта, уточнил Рогов.

«ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области», — сказал он.

Как добавил председатель движения, украинским военным никак не удается взять под контроль ситуацию в зоне боевых действий и перетянуть инициативу на себя. Попытки штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны приводят к существенным потерям, так как российские войска используют умелую военную стратегию и тактику, резюмировал Рогов.

Также он отметил, что украинская армия рассчитывала на быструю победу в Запорожской области после получения западных образцов вооружений. Но в итоге «блицкриг превратился в блицкрик» — бойцы ВСУ уперлись в российскую линию обороны и за три месяца с начала контрнаступления смогли лишь незначительно продвинуться в серой зоне, указал глава общественного движения.

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