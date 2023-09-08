Российские военнослужащие сорвали переправу ВСУ через реку в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил РИА Новости, что российские военнослужащие смогли сорвать переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой народной республике (ДНР).

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого», — сказал он.

По словам Чехова, российские войска уничтожили эту группу. Кроме того, западнее Новодонецкого была ликвидирована украинская разведгруппа.

Также собеседник агентства отметил, что в районе Приютного отбита пехотная атака противника.

До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов заявлял, что Вооруженные силы России ликвидировали разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.

6 сентября стало известно, что передовые подразделения российской группировки «Восток» успешно пресекли попытку разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Мокрые Ялы на Южнодонецком направлении, южнее Урожайного (ДНР).

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.