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Минобороны сообщило о ситуации на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов заявил РИА Новости, что Вооруженные силы РФ ликвидировали разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.

По словам Чехова, украинская разведгруппа была ликвидирована западнее Новодонецкого. Кроме того, была отражена атака группы пехоты ВСУ севернее Приютного, в результате чего украинские военные были уничтожены, а один из них взят в плен.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении при поддержке боевых самолетов и артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженным силам Украины в районе населенного пункта Старомайорское ДНР.

6 сентября стало известно, что передовые подразделения российской группировки «Восток» успешно пресекли попытку разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Мокрые Ялы на Южнодонецком направлении, южнее Урожайного (ДНР).

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Операция на Украине
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