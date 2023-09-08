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В Запорожской области не согласны с заявлением Блинкена о прогрессе наступления ВСУ

Рогов назвал вымыслом слова госсекретаря США Блинкена об успехах наступления ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе контрнаступления Вооруженных сил Украины являются вымыслом, передает РИА Новости.

«Все это не более чем вымысел», — сказал он.

По словам Рогова, если у Украины существует прогресс, то в направлении разворовывания и отмывания финансовой помощи от ее западных союзников, в том числа США, которые направляются, как он утверждает, для удержания у власти президента Украины Владимира Зеленского.

Украина, считает он, превратилась «в серую зону, через которую проходят миллиардные вливания и где отлажен механизм обогащения западных элит».

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. В ходе своего визита он отметил «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и чтобы она смогла обеспечить сильный сдерживающий фактор и оборонные способности.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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Контрнаступление Украины
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