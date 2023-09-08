В украинском городе Сумы прогремел взрыв

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве, который произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Хлопок было слышно под утро.

Подробности происшествия не приводятся.

На текущий момент только известно, что в Сумской области была объявлена воздушная тревога одновременно с взрывом.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.