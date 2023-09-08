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В Одесской области продолжают звучать взрывы

Novyny Live: в Одесской области не прекращаются взрывы

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Shutterstock

На Украине в Одесской области в ночь на 8 сентября продолжают происходить взрывы. Об этом сообщает украинское издание Novyny Live.

Отмечается, что Вооруженные силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам Вооруженных сил Украины в регионе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром Риши Сунаком попросил усилить Одесскую область системами противовоздушной обороны.

7 сентября председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявлял, что в регионе в нескольких муниципалитетах повреждены объекты «припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание».

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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