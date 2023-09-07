Генштаб Франции прокомментировал вывод войск из Нигера

Французский генштаб сообщил о нескольких вариантах вывода войск из Нигера, сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Контакты с армией Нигера касаются оперативных и технических аспектов... Мы рассматриваем несколько вариантов вывода наших войск из Нигера», — заявили во французском генштабе.

Кроме того, во французском военном министерстве отмечают, что никаких партнерских отношений с Нигером в области борьбы с терроризмом более не существует.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство не видит каких-либо угроз военнослужащим Соединенных Штатов в Нигере, их передислокация совершается в данный момент в качестве мер предосторожности.

До этого стало известно, что администрация Соединенных Штатов приняла решение из предосторожности передислоцировать часть своих сил в Нигере.

Ранее в России спрогнозировали, где в Африке будет следующий госпереворот.