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Зеленский признал слабые места украинских систем ПВО

Зеленский признался Сунаку в слабости украинской ПВО в Одесской области

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с британским премьер-министром Риши Сунаком попросил усилить Одесскую область системами противовоздушной обороны. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Украина <…> нуждается в помощи партнеров для усиления ПВО Одесской области», — сказано в сообщении.

Зеленский также рассказал Сунаку о ситуации на фронте. Кроме того, стороны обсудили военное сотрудничество и начало работы над двусторонними гарантиями безопасности в рамках декларации G7.

7 сентября председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявлял, что в регионе в нескольких муниципалитетах повреждены объекты «припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание».

Украинское издание «Зеркало недели» писало, что ночью в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, были слышны взрывы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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