В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине за время президентства Байдена

Минобороны США заявило, что страна за время президентства Джо Байдена отправила Украине военную помощь на сумму более $44,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты взяли обязательства на более чем 44,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена, включая более чем 43,7 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года», — сказано в сообщении.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на $600 млн, в который войдут средства ПВО и боеприпасы.

При этом, по данным Института мировой экономики Киля, страны Евросоюза намерены предоставить Киеву в два раза больше помощи, чем США.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.