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В Пентагоне прокомментировали передислокацию военных США в Нигере

Пентагон: военнослужащим США в Нигере ничего не угрожает

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Shutterstock

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство не видит каких-либо угроз военнослужащим Соединенных Штатов в Нигере, их передислокация совершается в данный момент в качестве мер предосторожности. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в Нигере нет никакой предполагаемой угрозы для американских войск, а также никакой угрозы насилия на местах для них.

Передислокация в данной ситуации является мерой предосторожности, отметила Сингх.

До этого стало известно, что администрация Соединенных Штатов приняла решение из предосторожности передислоцировать часть своих сил в Нигере, некоторые военнослужащие и техника покинут страну, где мятежники в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

Накануне пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню выразили стремление к дипломатическому урегулированию в Нигере.

Ранее в России спрогнозировали , где в Африке будет следующий госпереворот.

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