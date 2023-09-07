Украине необходимо искать выход из конфликта с Российской Федерацией, поскольку на поле боя все складывается трагично для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает USA Today.

Ветеран ВВС США Стивен Майерс утверждает, что у украинской стороны нет эффективной контрстратегии, в текущий момент Киев находится в большой беде.

«Они не говорят о контрударах русских, которые <…> являются экспертами в расстановке ловушек», — подчеркнул он.

Майерс отметил, что Киев и Вашингтон нуждаются в выходе из конфликта. Профессор Сиракузского университета Шон Макфейт согласился с данным утверждением и подчеркнул, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова — правильный шаг с точки зрения борьбы с коррупцией в ведомстве, но это, а также дополнительная военная помощь от США, не спасут положение.

До этого стало известно, что в администрации США предполагают, что украинское контрнаступление может завершиться через шесть-семь недель.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.