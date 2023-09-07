США направят новый пакет военной помощи Украине

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о выделении нового пакета военной помощи украинской стороне на сумму в $600 млн, в который войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, 7 сентября Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи в рамках инициативы о помощи украинской стороне. Его общая стоимость составляет $600 млн, в него входят оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства.

До этого на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.