ВСУ обстреляли Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по селу Случевск Пожарского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет.

«В результате попадания снаряда огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь», — написал губернатор.

До этого Богомаз заявил, что силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянском был подавлен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.