Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польша закупит снаряды для Украины

Польша заключила рамочный контракт с ЕС о закупках 155-мм снарядов для Украины

close
100%
Global Look Press

Польша подписала рамочный контракт с Европейским оборонным агентством (EDA) о закупках 155-миллиметровых снарядов. Об этом сообщает RMF 24.

Отмечается, что в данном случае речь идет о совместных закупках боеприпасов для Украины, а также о пополнении странами ЕС собственных запасов.

Подчеркивается, что в данный момент нет подробностей о том, какие типы снарядов и их количество будут приобретены, но подписание документов предполагает, что государства Евросоюза смогут размещать конкретные заказы на польских заводах.

До этого командующий Войсками территориальной обороны Польши Веслав Кукула заявил, что Варшава планирует инвестировать в беспилотные технологии, а также разработать собственные БПЛА на основе наблюдений за боевыми действиями на Украине.

Варшава собирается «значительно вложиться» в производство БПЛА, приоритетной задачей станет создание собственных дронов, отметил Кукула.

Он подчеркнул, что с помощью беспилотных технологий Польша планирует нивелировать «безграничные возможности» России в живой силе и технике.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях