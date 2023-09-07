Польша закупит снаряды для Украины

Польша подписала рамочный контракт с Европейским оборонным агентством (EDA) о закупках 155-миллиметровых снарядов. Об этом сообщает RMF 24.

Отмечается, что в данном случае речь идет о совместных закупках боеприпасов для Украины, а также о пополнении странами ЕС собственных запасов.

Подчеркивается, что в данный момент нет подробностей о том, какие типы снарядов и их количество будут приобретены, но подписание документов предполагает, что государства Евросоюза смогут размещать конкретные заказы на польских заводах.

До этого командующий Войсками территориальной обороны Польши Веслав Кукула заявил, что Варшава планирует инвестировать в беспилотные технологии, а также разработать собственные БПЛА на основе наблюдений за боевыми действиями на Украине.

Варшава собирается «значительно вложиться» в производство БПЛА, приоритетной задачей станет создание собственных дронов, отметил Кукула.

Он подчеркнул, что с помощью беспилотных технологий Польша планирует нивелировать «безграничные возможности» России в живой силе и технике.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.