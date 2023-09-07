В Брянской области сбили украинский БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянском был подавлен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

До этого Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Брянску российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. По его словам, оперативные службы уже работают на месте.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.