Кадыров сообщил об отправке в зону СВО из Чечни новой группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что еще одна группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В чеченскую столицу они ранее прибыли из многих субъектов России для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа», — говорится в сообщении.

Он отметил, что прибывшие бойцы выразили желание пополнить ряды спецназа «Ахмат» и отправиться в зону СВО.

По его словам, в Грозный приехали не только жители крупных городов, но и отдаленных поселений РФ.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в настоящее время серьезные потери при попытке прорыва через линию обороны РФ. По словам Алаудинова, зарубежная техника Вооруженных сил Украины не оправдывает надежд и ожиданий Запада. Отмечалось, что Кадыров выразил слова благодарности командиру спецназа «Ахмат», личному составу спецназа и спецподразделениям за работу в зоне спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что российская армия на Купянском направлении сорвала попытку переброски резервов ВСУ.