Бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что любое оружие, поставленное Украине с Запада, не поможет Киеву победить в конфликте с Россией. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«Предположения о том, что поставка новых видов оружия изменит ситуацию на поле боя и поможет ВСУ победить — сплошные заблуждения. Мы видели это на примере противотанковых комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, РСЗОHIMARS, ракет Storm Shadow, танковChallenger и т.д.», — сказал Хо.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что завершение украинского конфликта произойдет только на условиях Москвы. По его мнению, из-за нежелания киевских властей прекращать боевые действия Украина рискует лишиться еще ряда городов. В частности, обозреватель указал на возможную потерю Харькова и Одессы. При этом он добавил, что конфликт закончится «так, как захочет Москва».

В начале сентября бывший американский разведчик Скотт Риттер сделал похожее заявление. Он отметил, что в случае необходимости российские войска могут взять под свой контроль Одессу и Харьков.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.