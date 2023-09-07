Пленный военный ВСУ предположил, что останется от Украины

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Остадник заявил о том, что его страну разделят между разными государствами. Видео беседы с ним опубликовало Министерство обороны России.

По мнению пленного, Украина «разойдется по разным странам». Он считает, что от нынешнего украинского государства останется лишь Киев.

Другой пленный военный ВСУ, Иван Бас, заявил во время допроса, что на передовой было страшно, в том числе из-за артиллерии.

«Страшно, артиллерия, сразу накрыло полностью. Крыло долго, в 4 утра артиллерия начала работать, так где-то до 6 часов», — рассказал пленный.

По его словам, бой закончился к вечеру.

«С правого фланга ребята поубегали, по одному поубегали», — продолжил он.

Во время этого боя бойцы ВСУ решили сдаться в плен. Бас также отметил, что российские военнослужащие нормально отнеслись к ним.

«Не били, дали закурить», — добавил он.

До этого пленный военный Вооруженных сил Украины Юрий Романюк рассказал, что в его стране уже не осталось мужчин, способных воевать, люди хотят мира.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.