Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска за последние несколько дней нанесли тяжелые поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ) у населенных пунктов Тягинка и Отрадокаменка на правом берегу Днепра в Бериславском районе.

По его информации, ВС РФ уничтожили там полевой склад боеприпасов и пункт временной дислокации личного состава 106-й бригады территориальной обороны ВСУ, пункт управления беспилотниками, а также «сровняли с землей ангар с иностранной техникой, где были БТР «Кипри», бронеавтомобили «Динго», «Казак» и «Хамви».

Как заявил врио главы региона, это нарушило снабжение ВСУ, уменьшило интенсивность обстрелов, обеспечило российским силам преимущество на поле боя и снизило угрозу со стороны противника.

Он также указал, что разница между ВС РФ и Вооруженными силами Украины состоит в том, что российские артиллеристы «бьют по военным объектам, а их — куда придется».

«Причем их дроны специально сбрасывают заряды на гражданские машины и дома», — написал Сальдо.

Он добавил, что Херсонская область продолжает оставаться одной из самых напряженных и опасных зон боевых действий, поэтому такие успехи ВС РФ важны для стабилизации общей обстановки на фронте по Днепру.

До этого Сальдо сообщил, что российские военные пресекли попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с двух катеров на левом берегу Днепра.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.