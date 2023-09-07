Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что в западных странах не ожидали решимости военных российской армии защищать свои территории в конфликте на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью экс-члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.

По словам бывшего морпеха, Запад имеет «очень плохую привычку», которую он повторял на протяжении всего этого противостояния с Россией и до него.

«Они недооценили решимость русских», — сказал он.

Как указал эксперт, для россиян, в отличие от западных спонсоров Украины, этот конфликт представляет собой вопрос выживания, поэтому они будут готовы пойти на все, чтобы победить.

Берлетик отметил, что на Западе также удивились, что оборона на юге, в Запорожской области, «настолько грозная», что российские войска «держатся, сражаются и побеждают» обученные и вооруженные НАТО Вооруженные силы Украины, «которые должны были их легко одолеть».

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина практически исчерпала свой военный ресурс.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.