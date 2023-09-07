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В Верховной раде Украины объяснили правила выезда военнобязанных женщин

В Раде пояснили, что выезд для военнообязанных женщин будет строгим

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РИА «Новости»

Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский заявил, что выезд с территории страны для женщин, вставших на воинский учет с 1 октября, будет регламентироваться по тем же правилам, что и для мужчин, смягчения не предусмотрены. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все военнообязанные смогут выезжать за территорию Украину в порядке, который был для них установлен.

По его словам, если в военнослужащих женщин будут на руках какие-либо отдельные документы, которые дают право на временный выезд, то они смогут уехать. В ином случае, они как и мужчины, будут ограничены в выезде.

До этого президент Украины Владимир Зеленский представил правительству нового министра обороны страны Рустема Умерова.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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