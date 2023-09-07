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МИД КНР не прокомментировал возможные военные учения России и Северной Кореи

В МИД Китая отказались комментировать возможные военные учения России и КНДР

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Alexander Zemlianichenko/AP

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга в ответ не прокомментировала данные о возможном проведении военных учений России и Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы говорим о том, что еще только может произойти. Я не могу комментировать гипотетические события», — сказала Мао.

До этого The New York Times писала, что председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Российскую Федерацию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Издание подчеркивает, что Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где и встретится с Путиным. По одной из версий, лидер Северной Кореи может поехать в Москву, «но это не точно».

4 сентября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу не исключил возможность проведения совместных учений России и КНДР.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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