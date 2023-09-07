Военным самолетам США разрешат использовать аэропорт в Финляндии

Власти Финляндии планируют разрешить ВВС США использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми по итогам переговоров с Вашингтоном об оборонном сотрудничестве. Об этом пишет газета Iltalehti.

По данным издания, такое решение подтвердил на мероприятии Ассоциации политических журналистов президент республики Саули Ниинистё.

«На финской земле будет военное присутствие США. <...> ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми», — говорится в статье.

По словам финского лидера, договоренность об использовании аэропорта — часть плана по присутствию НАТО на территории страны.

«Соглашение приведет к тому, что в Финляндии будет хоть какое-то присутствие США», — заключил Ниинистё.

В сентябре 2022 года власти Финляндии сообщали о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству — Defence Cooperation Agreement (DCA). Итоговый документ определит статус американских войск на территории Финляндии.

Ранее Финляндия провела инвентаризацию бомбоубежищ.