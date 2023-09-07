На Украине ограничат выезд военнообязанных женщин за границу

Правительство Украины намерено ограничить выезд за границу для военнообязанных женщин, которые с 1 октября встанут на учет. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает «РБК-Украина».

Как отметил парламентарий, такие женщины смогут покинуть страну только при предъявлении специальных документов. Речь идет о разрешениях на временный выезд за рубеж, пояснил он.

«Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных», — прокомментировал Вениславский решение киевских властей.

6 сентября депутат сообщил, что с начала октября власти страны обяжут женщин-медиков и фармацевтов вставать на воинский учет. Как он сказал, подобная практика не является каким-то новшеством и применяется во многих западных государствах.

В то же время Вениславски подчеркнул, что представительницы других профессий могут добровольно встать на воинский учет. При этом Киев не планирует расширять список специальностей для обязательной постановки, добавил парламентарий.

Ранее на Украине продлили срок действия военного положения.